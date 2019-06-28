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28 июня 201903:41

Объявлены победители "музыкальных олимпийских игр"

tch16.com

В России завершается XVI Международный конкурс имени П. И. Чайковского. Музыканты выступали сразу в двух столицах – Москве и Санкт-Петербурге. Конкурсные испытания проходят с 18 по 27 июня. В нынешней "музыкальной олимпиаде", кроме пианистов, скрипачей, певцов и виолончелистов в мастерстве состязались исполнители на духовых инструментах – как медных, так и деревянных.

По решению членов жюри XVI Международного Конкурса имени П. И. Чайковского в соревнованиях по специальности "Медные духовые инструменты" первую премию и золотую медаль получили китайский музыкант Женг Юн (валторна) и россиянин Лобиков Алексей (тромбон). Вторая премия досталась также российскому музыканту — Шагову Федору (труба). Третья премия присуждена Дерво Феликсу Камиль Жану (Франция, валторна). Прослушивания проходили в Государственной академической Капелле Санкт-Петербурга и в Концертном зале Мариинского театра с 22 по 27 июня. В них принимали принимали участие 46 конкурсантов.  

Лучшим в специальности "Деревянные духовые инструменты" признан россиянин Демин Матвей (флейта). Он получил первую премию и золотую медаль. Вторая премия досталась Бланко Льюис Джойди Скарлет (Венесуэла, флейта), третья — Беверари Алессандро (Италия, кларнет). В прослушиваниях по специальности "деревянные духовые инструменты", которые проходили в Концертном зале "Репино" и в Концертном зале Мариинского театра с 19 по 27 июня, принимали участие 48 конкурсантов.

В конкурсе специальности "Сольное пение" (женщины) первые три премии достались россиянкам. Первую премию и золотую медаль получила  Баракова Мария, вторую премию и серебряную медаль — Хисматуллина Айгуль, третью премию и бронзовую медаль — Мотолыгина Мария. Среди мужчин лучшим певцом признан уроженец Греции — Ставракакис Александрос. Вторую премию получил Ким Гихун из Республики Корея. Третья премия и бронзовая медаль достались россиянину Агаджаняну Миграну. Кроме того, россиянин Владислав Куприянов получил специальный приз "Памяти Дмитрия Хворостовского". В прослушиваниях по специальности "сольное пение", которые проходили в Зале Мусоргского и на сцене Мариинского-2, принимали участие 59 конкурсантов.

Лучшим скрипачом признан россиянин Догадин Сергей. Вторая премия досталась бельгийскому скрипачу Бушкову Марку, третья – корейскому музыканту Ким Донгюню. Прослушивания по специальности "скрипка" проходили в Малом зале Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского и Концертном зале им. П. И. Чайковского с 18 по 27 июня. В них участвовали 23 музыканта.

Первая премия и золотая медаль по специальности "Фортепиано" присуждена французскому музыканту Канторову Александру. Вторую премию получили россиянин Шишкин Дмитрий и японец Фудзита Мао. Третья премия и бронзовая медаль были присуждены россиянину Мельникову Алексею, американцу Бробергу Кеннету и россиянину Емельянову Константину. Кроме того, китайский музыкант Ань Тяньсю был удостоен специального приза за мужество и самообладание.  В прослушиваниях по специальности "фортепиано", которые проходили с 18 по 27 июня в Большом зале Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского, принимали участие 25 конкурсантов.

По решению членов жюри XVI Международного Конкурса имени П. И. Чайковского по специальности "виолончель" лауреатами стали американец Фанг Златомир (первая премия и золотая медаль), колумбиец Каньон-Валенсиа Сантьяго (вторая премия и серебряная медаль), россиянка Кобекина Анастасия (третья премия и бронзовая медаль). Прослушивания проходили в Малом и Большом залах Санкт-Петербургской академической филармонии им. Д. Д. Шостаковича, в них участвовали 25 конкурсантов.  

Церемония награждения лауреатов XVI Международного конкурса им. П. И. Чайковского по всем конкурсным специальностям состоится 28 июня в 13:00 в Доме Пашкова в Москве. Обладатель Гран-при конкурса будет объявлен 29 июня во время гала-концерта лауреатов в Мариинском-2 в Санкт-Петербурге.

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