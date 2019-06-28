Объявлены победители "музыкальных олимпийских игр"
В России завершается XVI Международный конкурс имени П. И. Чайковского. Музыканты выступали сразу в двух столицах – Москве и Санкт-Петербурге. Конкурсные испытания проходят с 18 по 27 июня. В нынешней "музыкальной олимпиаде", кроме пианистов, скрипачей, певцов и виолончелистов в мастерстве состязались исполнители на духовых инструментах – как медных, так и деревянных.
По решению членов жюри XVI Международного Конкурса имени П. И. Чайковского в соревнованиях по специальности "Медные духовые инструменты" первую премию и золотую медаль получили китайский музыкант Женг Юн (валторна) и россиянин Лобиков Алексей (тромбон). Вторая премия досталась также российскому музыканту — Шагову Федору (труба). Третья премия присуждена Дерво Феликсу Камиль Жану (Франция, валторна). Прослушивания проходили в Государственной академической Капелле Санкт-Петербурга и в Концертном зале Мариинского театра с 22 по 27 июня. В них принимали принимали участие 46 конкурсантов.
Лучшим в специальности "Деревянные духовые инструменты" признан россиянин Демин Матвей (флейта). Он получил первую премию и золотую медаль. Вторая премия досталась Бланко Льюис Джойди Скарлет (Венесуэла, флейта), третья — Беверари Алессандро (Италия, кларнет). В прослушиваниях по специальности "деревянные духовые инструменты", которые проходили в Концертном зале "Репино" и в Концертном зале Мариинского театра с 19 по 27 июня, принимали участие 48 конкурсантов.
В конкурсе специальности "Сольное пение" (женщины) первые три премии достались россиянкам. Первую премию и золотую медаль получила Баракова Мария, вторую премию и серебряную медаль — Хисматуллина Айгуль, третью премию и бронзовую медаль — Мотолыгина Мария. Среди мужчин лучшим певцом признан уроженец Греции — Ставракакис Александрос. Вторую премию получил Ким Гихун из Республики Корея. Третья премия и бронзовая медаль достались россиянину Агаджаняну Миграну. Кроме того, россиянин Владислав Куприянов получил специальный приз "Памяти Дмитрия Хворостовского". В прослушиваниях по специальности "сольное пение", которые проходили в Зале Мусоргского и на сцене Мариинского-2, принимали участие 59 конкурсантов.
Лучшим скрипачом признан россиянин Догадин Сергей. Вторая премия досталась бельгийскому скрипачу Бушкову Марку, третья – корейскому музыканту Ким Донгюню. Прослушивания по специальности "скрипка" проходили в Малом зале Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского и Концертном зале им. П. И. Чайковского с 18 по 27 июня. В них участвовали 23 музыканта.
Первая премия и золотая медаль по специальности "Фортепиано" присуждена французскому музыканту Канторову Александру. Вторую премию получили россиянин Шишкин Дмитрий и японец Фудзита Мао. Третья премия и бронзовая медаль были присуждены россиянину Мельникову Алексею, американцу Бробергу Кеннету и россиянину Емельянову Константину. Кроме того, китайский музыкант Ань Тяньсю был удостоен специального приза за мужество и самообладание. В прослушиваниях по специальности "фортепиано", которые проходили с 18 по 27 июня в Большом зале Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского, принимали участие 25 конкурсантов.
По решению членов жюри XVI Международного Конкурса имени П. И. Чайковского по специальности "виолончель" лауреатами стали американец Фанг Златомир (первая премия и золотая медаль), колумбиец Каньон-Валенсиа Сантьяго (вторая премия и серебряная медаль), россиянка Кобекина Анастасия (третья премия и бронзовая медаль). Прослушивания проходили в Малом и Большом залах Санкт-Петербургской академической филармонии им. Д. Д. Шостаковича, в них участвовали 25 конкурсантов.
Церемония награждения лауреатов XVI Международного конкурса им. П. И. Чайковского по всем конкурсным специальностям состоится 28 июня в 13:00 в Доме Пашкова в Москве. Обладатель Гран-при конкурса будет объявлен 29 июня во время гала-концерта лауреатов в Мариинском-2 в Санкт-Петербурге.
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
Аварийная посадка Ан-24 в Бурятии
- Зеленский обратился к Путину
- PR-директор Алибасова рассказал о "затяжном сериале" с отравлением
- Меркель снова охватил приступ дрожи
- Столицу Украины хотят перенести
Самое читаемое
-
Мама исчезнувшей балерины Большого театра впервые дала интервью
- 25-летняя женщина умерла после укуса кладбищенской змеи
- Московского отравителя обвинили в сексуальном насилии над несовершеннолетними
- "В последний путь"? Красноярские выпускники получили торт с надгробиями
- Видео с танцующим для Коломойского Зеленским: на Украине началась война компроматов
Телеканал "Россия"
-
"История одного назначения": премьера 29 июня в 23.00!
- Ради спасения матери девушка готова продать свою почку
- "Привет, Андрей!": Алибасов расцеловал Малахова и поинтересовался, кто он
- Вышел трейлер романтического фильма "Серебряные коньки"
Вести.Экономика
-
Большая ошибка Запада на Ближнем Востоке
- Топ-5 лучших олимпийских городов
- США применили новые санкции против властей Ирана
- Котировки золота обновили максимум с 2013 года
- Прогноз: хотя бы нефть напомнит G20 о судьбе основателя WikiLeaks
Вести.Hi-tech
-
Что интернет делает с мозгом: учёные обобщили десятки исследований
- Huawei представила мощный процессор для доступных смартфонов
- Bitcoin опять стоит $10 000. Почему?
- Honor и Huawei, которым достанется новый Android: список
- Vivo обещает зарядить смартфон за 13 минут
Авто.Вести.Ru
-
Официально представлен кросс-хэтчбек Kia XCeed
- Вот как выглядит обновленный Geely Atlas: он едет в Россию
- В Россию возвращается Nexia - она же Ravon R3
- Президент "наехал" на дорожные камеры, а премьер продлил господдержку
- Нечитаемые номера обойдутся в 10 раз дороже
Недвижимость
-
Землю с мусором и травой могут изъять
- Поликлиникам присвоят звезды, как отелям
- Мужчина замуровал вход в квартиру, которую продали за долги
- Подводные камни: что прячется за большой скидкой на квартиру
- Роман Абрамович хочет купить самую дорогую виллу в Израиле
- Найдены самые дешевые съемные квартиры в Москве
Вести.Медицина
-
Болит живот? Хорошо, если это не 30-сантиметровый червь
- Бутерброды привели к вспышке листериоза и смерти людей
- Как снять зуд от укусов насекомых: 4 простых и эффективных домашних средства
- Человек-дерево просит врачей об ампутации рук
- Почему люди отказываются от секса и так ли он вообще нам нужен
Вести в 20.00
-
Крушение самолета в Нижнеангарске: первые версии
- Невероятная жара в Италии
- Тайны общественных туалетов Москвы
Вести-Москва
-
Нам негде жить: в Подмосковье дольщики 6 лет не могут дождаться своих квартир
- Жители города Пушкино почти месяц живут без горячей воды
- Дворец гимнастики в "Лужниках" принимает первые соревнования
- В Москве и Подмосковье объявлен желтый уровень погодной опасности
- Уникальная Библия Пискатора выставлена в Третьяковской галерее
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
Самые красивые женщины мира и героини мультфильмов, на них похожие
- Как менялись "Том и Джерри" сквозь десятилетия
- Принцессы Дисней оказались в нашей реальности
- Девушка из Польши доказала, что может стать кем угодно
- 10 лучших мультфильмов по легендам
Gmbox. Смысл в играх
-
На Kickstarter пожертвовали на игры более $1 млрд
- 10 игр, которые современные геймеры просто не поймут
- 10 подтверждённых фактов о PS5
- 10 мощнейших предметов, ломающих свои игры
- 10 самых печальных концовок в играх
Наука
-
МРТ на ходу: портативный аппарат поместится даже в машине скорой помощи
- Во власти бактерий: темперамент детей зависит от микроорганизмов
- Медики подтвердили связь между деменцией и нарушением сердечного ритма
- Почти как живая: новая рыба-робот получает энергию от синтетической крови
Фильм Про
-
Лучшие триллеры в истории
- "Мстители: Финал": кто пожертвует собой
- "Терминатор 6": что известно о фильме
- Лучшие сериалы про маньяков
- Лучшие сериалы. Что смотреть в этом году
- Любимые фильмы Стивена Кинга
Телеканал "Культура"
-
Скончалась мать Михаила Ефремова, актриса Алла Покровская
- Больше чем любовь. Юрий Визбор и Ада Якушева
- Друзья и коллеги вспоминают Андрея Харитонова
- Об итогах Международного кинофестиваля "Зеркало"
Москва 24
-
Синоптики рассказали, когда в Москве закончится осеннее ненастье
- Телеканал Москва 24 попал в "дьявольскую" квартиру, откуда изъяли детей
- Уснувшую пассажирку забыли на борту самолета
- Момент взрыва автомобиля на МКАД попал на видео
- Пес спас младенца, брошенного матерью в парке