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28 июня 201902:32

СМИ: РФ и КНР отказываются от расчетов в долларах

EPA

Китайская Народная Республика и Российская Федерация заключили межправительственное соглашение относительно перехода на расчеты в национальных валютах. Документ подписали председатель народного банка Китая И Ган и первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов. Об этом сообщает издание "Известия", ссылаясь на письмо заместителя главы министерства Сергея Сторчака.

Соглашение было подписано еще 5 июня. Сторчак сообщил Аксакову об этом, отвечая на вопрос, что сделано для активизации работы по развитию расчетов с экономическими партнерами Российской Федерации в национальных валютах с целью укрепления экономической безопасности страны.

В настоящее время создаются новые механизмы расчетов между предприятиями России и Китая. Как вариант – возможно использование шлюза между российским и китайским аналогами SWIFT.

По словам Аксакова, для роста объемов расчетов в национальных валютах необходимо создание рынка финансовых и рублевых инструментов, благодаря которым будут застрахованы риски колебаний курса по основным товарам взаимной торговли. Как заявил депутат, в ближайшие годы доля расчетов России с Китаем в рублях может достичь 50 процентов. В настоящее время этот показатель равен 10 процентам.

Один из источников издания утверждает, что на платежи в рублях и юанях будут переходить и по уже заключенным в долларах контрактам.

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