Владимир Путин прибыл в японскую Осаку на саммит G20

Самолет Владимира Путина приземлился в международном аэропорту Осаки "Кансай". Президент России прибыл в Японию для участия в саммите G20. Он был встречен российским послом в Японии, парламентским заместителем министра иностранных дел Японии и мэром Осаки, передает РИА Новости.

За два пребывания в Осаке президент будет участвовать в четырех рабочих заседаниях G20, встрече лидеров БРИКС. Он также проведет на полях саммита 9 встреч с иностранными коллегами. Также запланированы расширенные переговоры с премьером Японии Синдзо Абэ.

Рабочий день Путина начнется со встречи лидеров стран БРИКС. Затем российский президент встретится с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой. Около полудня (6:00 по времени Москвы) лидеры "большой двадцатки" соберутся для совместного фотографирования. Затем начнется первое заседание G20, которое пройдет в форме рабочего обеда.

Далее, около 8 утра по Москве, ожидается встреча Путина с Трампом. Она, как планируется, займет один час. Никаких документов по ее итогам не готовится.

Затем, после второго рабочего заседания саммита, Владимиру Путину предстоит встретиться с лидерами Китая и Индии. Около 11 утра по времени Москвы состоится встреча с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй.

Затем состоится концерт и торжественный прием от имени Синдзо Абэ.