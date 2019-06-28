Стало известно, что орбитальная группировка БРИКС будет состоять из пяти спутников. Все они будут использоваться для дистанционного зондирования Земли. Об этом рассказывается в докладе ISRO — Индийской организации космических исследований.

В группировку войдут российский спутник "Канопус" номер 1, бразильско-китайский CBERS-04, индийский Resourcesat-2, а также два китайских аппарата — Ziyuan-3-02 и Gaofen-1. В Бразилии, Индии, Китае и ЮАР будут работать наземные станции приема данных, передает РИА Новости.

В страны БРИКС входят Россия, Бразилия, Китай, Индия и ЮАР. Космические агентства этих стран подпишут соглашение о сотрудничестве, разработка которого в настоящее время находится в завершающей стадии.