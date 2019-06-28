Порошенко: возвращение России в ПАСЕ - шаг Европы к признанию Крыма российским

Бывший президент Украины Петр Порошенко считает, что Россия, добившись восстановления полномочий своей делегации в ПАСЕ, сделала первый шаг к признанию Крыма российским в Европе.

Киев добивался продления санкций против Москвы, и это было нелегко, признал Порошенко. Он выразил надежду, что на следующей сессии ПАСЕ украинская делегация сможет скоординироваться с партнерами и не допустить снятия с РФ санкций "в других форматах".

В апреле 2014 года российская делегация была лишена права голоса из-за ситуации на Украине и воссоединения Крыма с Россией. В 2015 году ПАСЕ дважды рассматривала вопрос восстановления полномочий, однако каждый раз санкции лишь усиливались. Москва отказалась в условиях недружелюбного настроя и в 2016-2018 годах не стала направлять заявку на подтверждение полномочий своей делегации. 26 июня 2019 года Ассамблея полностью подтвердила полномочия российской делегации.