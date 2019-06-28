Более 130 мигрантов, в том числе 70 детей, освободили из брошенного грузовика в Мексике
В четверг, 27 июня, армия и федеральная полиция Мексики освободили 134 иностранных мигранта, запертых внутри брошенного трейлера в нечеловеческих условиях. Такие данные сообщают сразу несколько ведомств Мексики.
Как уточняют МИД, министерство обороны и МВД грузовой автомобиль был обнаружен рядом с одной из дорог в штате Веракрус. Сами мигранты, которые страдали от жары и жажды, пытались открыть двери трейлера изнутри, чтобы выбраться наружу.
В итоге правоохранители освободили 71 ребенка, 36 мужчин и 27 женщин, передает РИА Новости. Их гражданство не уточняется, но большая часть мигрантов, путешествующих в сторону США через Мексику, — уроженцы стран Центральной Америки.
Ранее Соединенные Штаты Америки и Мексика договорились об укреплении границы с целью борьбы с нелегальными мигрантами. Мексика обязалась отправить на границу порядка 6 тысяч солдат национальной гвардии. Президент США Дональд Трамп грозил введением торговых пошлин до 25 процентов в случае, если Мексика не предпримет защитных мер на границе. 24 июня министерство обороны Мексики сообщило о развертывании по территории страны более 21 тысячи человек для противодействия мигрантам-нелегалам, следующим в сторону Соединенных Штатов из Центральной Америки.
Всего за период с декабря 2018 года по июнь 2019 года правоохранители Мексики задержали около 106 тысяч иностранцев, 77,5 тысячи из них были депортированы на родину. Такие данные сообщил Национальный институт миграции Мексики.
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