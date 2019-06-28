Под Иркутском из-за паводка перекрыта федеральная трасса

В Иркутской области из-за дождевых паводков перекрыли федеральную трассу Р-255 "Сибирь". Транспорту предлагают объезд через города Тайшет и Лесогорск.

В регионе действует режим чрезвычайной ситуации, напоминает телеканал "Россия 24". Из-за продолжительных дождей уровень воды в местных реках превысил критическую отметку. Основной удар пришелся на три района – Нижнеудинский, Тулунский и Тайшетский. Там затопило почти две с половиной тысячи домов, несколько школ и больниц и местный аэропорт.

Больше пяти тысяч жителей оказались в зоне паводка. Пострадавшим предлагают временное размещение. Несколько сотен человек уже эвакуировали. В связи с ситуацией главное управление МЧС России по области открыло горячую линию для местного населения. За сутки поступило уже более двухсот звонков.