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Саммит G20 в Осаке 30 минут назад
В центре внимания на саммите G20 будут экология и торговля
В японской Осаке стартовал двухдневный саммит G20. Запланировано 4 рабочих сессии, главными темами которых станут экология и мировая экономика, в том числе торговля. Премьер Японии Синдзо Абэ лично встретил всех участников.
Внимание участников саммита будет уделено теме создания международной системы налогообложения крупных корпораций, занимающихся инновационными технологиями, передает ТАСС.
Также будут обсуждаться проблемы экологии – в частности, загрязнение планеты пластиковым мусором. Ожидается, что японская сторона предложит полностью прекратить выбросы пластика в океан к 2050 году.
В саммите будут участвовать не только лидеры государств "Большой двадцатки", но и лидеры Вьетнама, Сингапура, Египта, Нидерландов, Испании, Чили, Таиланда, Сенегала. Кроме того, в работе примут участие генсек ООН Антониу Гутерриш, президент Всемирного банка Дэвид Мэлпас, директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард.
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