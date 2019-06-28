Трамп и Меркель обсудили переговоры с КНР, Иран и Украину

Во время встречи на саммите G20 в японской Осаке президент США Дональд Трамп и канцлер Германии Ангела Меркель обсудили ряд важных вопросов, касающихся мировой политики и экономики. В частности, обсуждалась поддержка политических реформ Киева, передает ТАСС.

Кроме того, по сообщению пресс-службы Белого дома, лидеры стран обсудили "опасную деятельность" Ирана на Ближнем Востоке, ситуацию в Ливии, а также продолжающиеся переговоры с Китаем и установление стандартов мировой торговли.