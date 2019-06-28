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Саммит G20 в Осаке 41 минута назад

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28 июня 201907:18

Одна из главных интриг G20: будет ли положен конец торговой войне КНР и США?

Одна из главных интриг G20: будет ли положен конец торговой войне КНР и США?

Одна из главных интриг саммита G20 — прекратят ли США и Китай торговую войну. Встреча лидеров двух стран назначена на субботу, 29 июня.

Стороны обмениваются пошлинами уже больше года, напоминает телеканал "Россия 24". Переговоры идут с переменным успехом. В декабре прошлого года удалось заключить перемирие, но к соглашению оно так и не привело.

Минфин США утверждает, что сделка готова на 90 процентов. Однако эксперты уверены, что главные структурные проблемы до сих пор не решены. В первую очередь — в сфере технологий и других стратегических областях с высокой конкуренцией между американскими и китайскими компаниями. В связи с этим рассчитывать на быстрое устранение разногласий пока сложно.

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