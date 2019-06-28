Две тысячи обманутых: в Ярославле раскрыта крупная финансовая пирамида

Сотрудники МВД России раскрыли крупную финансовую пирамиду, жертвами которой стали более двух тысяч вкладчиков. Подозреваемых межрегиональной преступной группы задержали в Ярославле.

Они заключали с клиентами фиктивные договоры страхования вкладов. Для привлечения большего числа людей мошенники ссылались на зарубежные компании. В результат ни один вкладчик никакие страховые выплаты не получил, передает телеканал "Россия 24".