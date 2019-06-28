Задержанную в Финляндии россиянку Миру Тэраду экстрадировали в США

Посольство РФ в США потребовало у американских властей предоставить гражданке России Мире Тэраде квалифицированную медицинскую помощь. Об этом телеканалу "Россия 24" сообщил пресс-секретарь посольства России в Вашингтоне Николай Лахонин после посещения россиянки в тюрьме.

30-летнюю Миру Тэраду задержали 15 декабря прошлого года в Финляндии по запросу американских властей. Ее обвиняют в том, что в период проживания в США с 2013 по 2016 годы она нарушила закон в сфере борьбы с наркотиками. Также ее обвиняют в отмывании денег. 20 июня Миру экстрадировали в США.