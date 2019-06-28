Сандерс назвал Трампа жуликом, лжецом и расистом

В Майами продолжаются первые теледебаты возможных кандидатов в президенты США от Демократической партии. Второй день дебатов вызывает значительно больший интерес, чем первый.

На сцену вышли фавориты внутрипартийной борьбы — бывший вице-президент Джо Байден и сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс, сообщает телеканал "Россия 24".

Сандерс в своем выступлении рассказал, за счет чего планирует опередить Дональда Трампа, и высказал несколько серьезных обвинений в адрес действующего президента.

"Американский народ понимает, что Трамп — жулик, что Трамп — патологический лжец и расист, что он лгал американцам во время своей предвыборной кампании, — заявил Сандерс. — Он говорил, что собирается защищать права работающих семей. Президент Трамп, вы не защищаете права работающих семей, когда пытаетесь лишить 32 миллиона людей здравоохранения, а 83 процента ваших налоговых льгот уходят одному проценту населения. Так мы и победим Дональда Трампа — мы обличим в нем мошенника, которым он на самом деле и является".