В Осаке началась встреча Путина и Трампа

В Осаке началась встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Она проходит на полях саммита G20. Лидеры обсудят вопросы стратегической стабильности и региональные конфликты.

Дональд Трамп в самом начале встречи заявил, что надеется на хороший разговор и дискуссию со своим российским партнером. Он намерен обсудить с Путиным вопросы коммерции, торговли, двусторонних отношений, разоружения и протекционизма. В самом начале встречи Трамп выразил уверенность в "отличных результатах".

Разговор двух лидеров будет преимущественно посвящен вопросам региональной безопасности, включая Иран, Украину, Сирию, Ближний Восток. Не обойдется и без обсуждения темы Венесуэлы, а Трамп обязательно затронет тему "вмешательства в выборы".

Путин заявил, что надеется обсудить с американским коллегой ситуацию вокруг Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).

Встреча лидеров России и США вызвала небывалый ажиотаж журналистов, как это показал телеканал "Россия 24". До встречи с Трампом Путин уже провел заседание глав стран БРИКС.

А до начала саммита G20 в японской Осаке Владимир Путин дал интервью журналистам Financial Times.