Встреча Путина и Трампа: журналисты не хотели расставаться с президентами, заглушая криками их слова

В начале встречи в Осаке президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа журналисты продемонстрировали мастерство работы в прямом эфире. Из комнаты переговоров они вели прямую трансляцию, используя все возможные гаджеты — от телефонов до портативных камер.

Гул и крики журналистов, комментировавших общение Путина и Трампа, перекрывал слова самих президентов. Едва переждав вступительное слово двух лидеров, журналисты начали наперебой выкрикивать вопросы обоим президентам, но те лишь с улыбкой кивали прессе. Вряд ли в этом гуле они расслышали хотя бы один вопрос.

Встреча лидеров России и США вызвала небывалый ажиотаж журналистов. Путин и Трамп начали встречу без задержек. Когда журналисты зашли в переговорную, президенты уже общались друг с другом. А по окончании протокольной съемки журналисты долго отказывались покинуть комнату переговоров, пытаясь перекричать друг друга и задать лидерам свой вопрос, несмотря на просьбы сотрудников протокола.

Телеканал "Россия 24" вел прямую трансляцию с начала встречи Путина и Трампа в японской Осаке.