Российские баскетболистки с поражения стартовали на Евробаскете

Женская сборная России по баскетболу потерпела поражение от соперниц из команды Бельгии на стартовавшем в Сербии Евробаскете. В матче первого тура группового этапа российские баскетболистки уступили со счетом 54:67.

Россиянки взяли верх над бельгийками в первой партии (19:16), но во второй соперницы перевернули игру (13:24) и во многом именно вторая десятиминутка стала ключевой в поражении России. После этого подопечные главного тренера российской сборной Олафа Ланге уже не смогли отыграться.

В составе сборной России самой результативной баскетболисткой стала Эмма Мессеман, в активе которой 29 очков. Также дабл-дабл оформила Мария Вадеева: 20 очков и 11 подборов.

В турнирной таблице у России один балл и четвертое место группы "D". Опережают Россию сборная Белоруссии (1 балл), Сербии и Бельгии, у которых по два очка. Следующим соперником России станет хозяйка турнира – команда Сербии. Встреча состоится 28 июня.