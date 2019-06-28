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Саммит G20 в Осаке 15 минут назад

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28 июня 201909:17

В Японии россиянин арестован за граффити у резиденции императора

фото: Global Look Press

За 30-метровый рисунок на стене у резиденции Акасака императора Нарухито арестован в Японии россиянин Глеб Песочный. Здесь японский император проживает с семьей пока во дворце идет ремонт.

Рисунок россиянина представляет собой красную полосу, несколько букв алфавита и нечто, похожее на птицу. Следы красной краски из баллончика также были обнаружены на трансформаторной будке неподалеку от императорской резиденции, сообщает РИА Новости.

Полиция вычислила нарушителя общественного спокойствия по камерам видеонаблюдения, установленным в районе. Нашли Глеба Песочного через день и уже на другом конце Японии — в самой южной префектуре Окинава.

Художник открещивается от своих творений, утверждает, что граффити не рисовал. Но при задержании японские полицейские обнаружили при нем спрей с красной краской.

Между тем, в японской Осаке начался саммит G20. На нем президент Путин уже встретился с лидерами БРИКС и провел переговоры с президентом США Дональдом Трампом.

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