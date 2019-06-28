В Улан-Удэ стартовал международный военно-технический форум "Армия-2019"

С 28 по 29 июня в Улан-Удэ пройдет международный военно-технический форум "Армия-2019". Мероприятие состоится на аэродроме "Восточный". Экспозиции будут работать с 10 до 16 часов. Вход свободный. В церемонии открытия принял участие зампредседателя правительства Бурятии по вопросам безопасности Петр Мордовской, сообщает ГТРК "Бурятия".

"Форум пройдет у нас впервые. На этой площадке нам продемонстрируют всю мощь российского вооружения. В нашей стране сейчас много делается для того, чтобы укрепить ее обороноспособность. Большое внимание уделяют и военно-патриотическому воспитанию молодежи. Сегодня — гордость служить в российской армии, но это и ответственность. Желаю всем собравшимся мирного неба и отличной работы", — обратился к зрителям и участникам "Армии-2019" Петр Мордовской.

В рамках выставки представят более тридцати единиц современного оружия и военной техники. Зрители смогут увидеть оперативно-тактический ракетный комплекс Сухопутных войск "Искандер", два зенитных ракетных комплекса "Бук-М2" и "Тор-М2У", станцию помех помех радиовзрывателям боеприпасов "Ртуть-БМ", станцию обнаружения и целеуказания 9С18 "Купол", новейший российский бронеавтомобиль семейства "Тигр", тяжелую огнеметную систему "Буратино", многофункциональный беспилотный комплекс для наблюдения за объектами в труднодоступной местности "Орлан-10", боевую машину пехоты БМП-2, танк Т-72Б и самоходную гаубицу "Мста-С".

За два дня посетители смогут посмотреть различные образцы авиатехники и техники ДОСААФ, продукции приборостроительного завода, а также боевого снаряжения, экипировки и стрелкового оружия. Сегодня в рамках форума пройдет показательное выступление разведчиков и кинологов ДОСААФ, демонстрация десантирования штурмовых групп посадочным и парашютным способами, а над аэродромом состоится пролет техники авиационного завода.

Кроме того, для гостей мероприятия будет работать страйкбольный тир с современным оружием - автоматами АС "Вал" и АК-74 и аттракцион "Лазертаг". Также все желающие смогут посмотреть на показательные выступления картингистов и покататься на бронетранспортере БТР-80.

В дни проведения выставки пройдут творческие концертные программы. Также в рамках мероприятия будет открыт мобильный пункт отбора на военную службу по контракту. Посетители попробуют чай и солдатскую кашу из полевой кухни.

Напомним, форум организован 36-й общевойсковой армией ВВО при поддержке правительства Бурятии.