На космодроме Восточный завершили сборку головной части ракеты "Союз-2.1б"

Сборку головной части "Союз-2.1б" завершили на космодроме Восточный. До запуска осталась ровно одна неделя. В грузовой части ракеты-носителя — универсальный разгонный блок "Фрегат". Он доставит в расчетные точки гидрометеорологический спутник "Метеор-М", и ряд других малых аппаратов иностранных и российских заказчиков, сообщает ГТРК "Амур".

Среди них - разработанный студентами и научными сотрудниками Амурского государственного университета спутник "АмурСат". В настоящий момент космический ракетный комплекс "Союз-2.1б" вместе со всем содержимым ее головной части прошел полный цикл всевозможных проверок и испытаний. Теперь ракета готова к общей сборке. Напомним, пятый в истории космодрома Восточный пуск состоится 5 июля в 14:41 по местному времени.