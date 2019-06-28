Новости Происшествия

Все видео этой рубрики
28 июня 201910:25

Наводнение в Иркутской области унесло жизни двух человек

Две человека погибли во время паводка в деревне Евдокимовка, что в Иркутской области. Как сообщают местные СМИ, о приходе воды стало известно заранее. 27 июня примерно в 19:00 местные власти обошли все дома в населенном пункте и рекомендовали жителям эвакуироваться, пишет агентство "Интерфакс".

Однако одна из семей отказалась уезжать. В 23:00 вода начала затапливать Евдокимовку. Оставшиеся жители решили не дожидаться отряда спасателей, который уже выехал к деревне, и попытались самостоятельно бежать на лодке. В результате несчастного случая два человека погибли.

Сейчас

09:50

Задержан один из руководителей "Рольфа"

08:49

Названа причина массовой задержки поездов под Москвой

08:04

В Осаке началась встреча Путина и Трампа

07:24

Под Иркутском из-за паводка перекрыта федеральная трасса

06:27

В аэропорту Шереметьево аварийно сел самолет из Лондона

06:10

Трамп и Путин пообщались перед церемонией фотографирования на G20

03:19

Путин прибыл в Осаку на саммит G20

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Стало известно, что обсуждали Путин и Трамп на встрече в Осаке

Стало известно, что обсуждали Путин и Трамп на встрече в Осаке

28 минут назад
Наводнение в Иркутской области унесло жизни двух человек

Наводнение в Иркутской области унесло жизни двух человек

8 минут назад
Названа причина массовой задержки поездов под Москвой

Названа причина массовой задержки поездов под Москвой

1 час назад

Трансляции

Годовое собрание акционеров "Газпрома"
10:35

G20. Встреча в формате Россия-Индия-Китай
12:45

G20. Церемония фотографирования
12:50

Программа "60 минут по горячим следам"
Все трансляции
Задержан один из руководителей "Рольфа"

Задержан один из руководителей "Рольфа"

39 минут назад
Две тысячи обманутых: в Ярославле раскрыта крупная финансовая пирамида

Две тысячи обманутых: в Ярославле раскрыта крупная финансовая пирамида

2 часа назад
О преемнике, торговых войнах, сирийском риске: самые яркие моменты интервью Владимира Путина

О преемнике, торговых войнах, сирийском риске: самые яркие моменты интервью Владимира Путина

9 часов назад
Освобожденные из "китовой тюрьмы" косатки плывут к месту, где может находиться их семья

Освобожденные из "китовой тюрьмы" косатки плывут к месту, где может находиться их семья

7 часов назад
Топ-10 стран-производителей чая

Топ-10 стран-производителей чая

3 часа назад
Доллар и евро в июле сделают передышку на коррекцию

Доллар и евро в июле сделают передышку на коррекцию

4 часа назад
Зеленский обиделся на "слишком самостоятельный" МИД Украины

Зеленский обиделся на "слишком самостоятельный" МИД Украины

9 часов назад
Специалисты "Яндекса" отразили атаки западных спецслужб на сервисы компании

Специалисты "Яндекса" отразили атаки западных спецслужб на сервисы компании

10 часов назад
В Доме музыки выступит Оркестр волынщиков Москвы

В Доме музыки выступит Оркестр волынщиков Москвы

22 часа назад
Нужна помощь: Аню Каменкову спасет срочная операция на сердце

Нужна помощь: Аню Каменкову спасет срочная операция на сердце

26.06.2019 14:55
Летние балетные сезоны: классика нон-стоп в самом центре столицы

Летние балетные сезоны: классика нон-стоп в самом центре столицы

26.06.2019 12:05
Образцовый русский город: Сергиев Посад хотят сделать столицей православия

Образцовый русский город: Сергиев Посад хотят сделать столицей православия

33 минуты назад
Джони Айв, сделавший гаджеты Apple тонкими и "одноразовыми", уходит из компании

Джони Айв, сделавший гаджеты Apple тонкими и "одноразовыми", уходит из компании

1 час назад
"Зенит" договорился с "Сочи" о трансферах Заболотного и Новосельцева

"Зенит" договорился с "Сочи" о трансферах Заболотного и Новосельцева

1 час назад
Одна из главных интриг G20: будет ли положен конец торговой войне КНР и США?

Одна из главных интриг G20: будет ли положен конец торговой войне КНР и США?

3 часа назад
Задержанную в Финляндии россиянку Миру Тэраду экстрадировали в США

Задержанную в Финляндии россиянку Миру Тэраду экстрадировали в США

3 часа назад
Пострадавшие при аварийной посадке самолета Ан-24 доставлены в Улан-Удэ

Пострадавшие при аварийной посадке самолета Ан-24 доставлены в Улан-Удэ

3 часа назад
В аэропорту Шереметьево аварийно сел самолет из Лондона

В аэропорту Шереметьево аварийно сел самолет из Лондона

4 часа назад
Трамп и Путин пообщались перед церемонией фотографирования на G20

Трамп и Путин пообщались перед церемонией фотографирования на G20

4 часа назад
Заседание лидеров стран БРИКС: Путин обеспокоен ситуацией в глобальной экономике

Заседание лидеров стран БРИКС: Путин обеспокоен ситуацией в глобальной экономике

4 часа назад
Порошенко: возвращение России в ПАСЕ - шаг Европы к признанию Крыма российским

Порошенко: возвращение России в ПАСЕ - шаг Европы к признанию Крыма российским

5 часов назад
Объявлены победители "музыкальных олимпийских игр"

Объявлены победители "музыкальных олимпийских игр"

6 часов назад
СМИ: РФ и КНР отказываются от расчетов в долларах

СМИ: РФ и КНР отказываются от расчетов в долларах

8 часов назад
На окраине Донецка украинские силовики обстреляли группу журналистов

На окраине Донецка украинские силовики обстреляли группу журналистов

8 часов назад
Хит-парад. Самые богатые люди мирового автопрома

Хит-парад. Самые богатые люди мирового автопрома

8 часов назад
Погорячились, с кем не бывает: делегаты из Литвы и Эстонии остались работать в ПАСЕ

Погорячились, с кем не бывает: делегаты из Литвы и Эстонии остались работать в ПАСЕ

12 часов назад
Москва во власти ливней — такая погода будет еще три дня

Москва во власти ливней — такая погода будет еще три дня

13 часов назад
Кокаин, здоровье Меркель, роботы и куси-кацу: главные интриги G20 в Осаке

Кокаин, здоровье Меркель, роботы и куси-кацу: главные интриги G20 в Осаке

13 часов назад
МАК назвал причины крушения Ан-148 в Подмосковье

МАК назвал причины крушения Ан-148 в Подмосковье

14 часов назад
Просторы чистой природы. Фотоистория

Просторы чистой природы. Фотоистория

15 часов назад
PR-директор Алибасова рассказал о "затяжном сериале" с отравлением

PR-директор Алибасова рассказал о "затяжном сериале" с отравлением

16 часов назад
Судьба детей-маугли: удается ли им адаптироваться в социуме?

Судьба детей-маугли: удается ли им адаптироваться в социуме?

17 часов назад
Второй крупнейший крейсер в мире передадут флоту в 2022 году

Второй крупнейший крейсер в мире передадут флоту в 2022 году

18 часов назад
От Лизы Бричкиной до депутата: Елена Драпеко - о бескомпромиссности по жизни

От Лизы Бричкиной до депутата: Елена Драпеко - о бескомпромиссности по жизни

19 часов назад
Объем жилья в Москва-Сити вырос в два раза

Объем жилья в Москва-Сити вырос в два раза

27.06.2019 10:00
Помогите Сашеньке с пороком сердца

Помогите Сашеньке с пороком сердца

24.06.2019 12:55