Наводнение в Иркутской области унесло жизни двух человек

Две человека погибли во время паводка в деревне Евдокимовка, что в Иркутской области. Как сообщают местные СМИ, о приходе воды стало известно заранее. 27 июня примерно в 19:00 местные власти обошли все дома в населенном пункте и рекомендовали жителям эвакуироваться, пишет агентство "Интерфакс".

Однако одна из семей отказалась уезжать. В 23:00 вода начала затапливать Евдокимовку. Оставшиеся жители решили не дожидаться отряда спасателей, который уже выехал к деревне, и попытались самостоятельно бежать на лодке. В результате несчастного случая два человека погибли.