Зе Луиш: мой приоритет – Европа, но я готов остаться в "Спартаке"

Нападающий московского "Спартака" Зе Луиш прокомментировал свой возможный уход из клуба в нынешнее трансферное окно. Футболист признался, что сконцентрирован на "Спартаке" и готов продолжить свои выступления за красно-белых.

"Я ничего не исключаю, да, Европа – мой приоритет, и я говорил об этом всегда, — признается уроженец Кабо-Верде, слова которого приводит "Спорт-экспресс" – Новости же о том, что я хочу уйти и мне что-то не нравится являются стопроцентной ложью".

"Я абсолютно счастлив в "Спартаке", ведь я полностью адаптировался в России за четыре года жизни здесь. Меня тут все устраивает, и я готов остаться. Чтобы что-то произошло, должно поступить правильное предложение. На данный же момент я целиком принадлежу "Спартаку".

Напомним, что активный интерес к Зе Луишу проявляет португальский "Порту", где в его услугах заинтересован лично главный тренер Сержиу Консейсау. Ранее африканец выступал под руководством португальца в "Браге".