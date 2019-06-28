Тема:

Саммит G20 в Осаке 30 минут назад

Новости Политика

Все видео этой рубрики
28 июня 201910:05

Стало известно, что обсуждали Путин и Трамп на встрече в Осаке

Стало известно, что обсуждали Путин и Трамп на встрече в Осаке

Почти полтора часа продолжалась встреча президентов России и США в Осаке. И уже появились первые подробности разговора Путина и Трампа.

В частности, как сообщил Белый дом, речь шла о контроле над вооружениями. Лидеры двух стран договорились, что продолжат дискуссии по модели контроля над вооружениями XXI века. По словам Трампа, эта модель должна включать Китай.

Также речь шла об улучшении отношений между двумя странами. Трамп и Путин считают, что это в интересах США и России, а также всего мира.

Кроме того, Трамп и Путин обсудили ситуацию в Иране, Венесуэле, Сирии и на Украине.

Как сообщалось ранее, встреча вызвала небывалый ажиотаж среди журналистов. Президентам буквально не давали говорить, поскольку представители прессы перед встречей торопились выкрикнуть свои вопросы.

Трамп в своем стиле успел заметить перед встречей, что она похожа на "вручение Оскара", вероятно, почувствовав себя кинозвездой от внимания прессы. Впрочем, президент США нашел ситуацию "слишком глупой" (too stupid).

В 2018 году Трамп пошутил по поводу падения рейтингов церемонии вручения наград Американской академии киноискусств. "Проблема заключается в том, что у нас больше нет звезд, за исключением вашего президента (конечно же, это шутка!)", — написал Трамп в Twitter.

Ранее по теме

Сейчас

09:50

Задержан один из руководителей "Рольфа"

08:49

Названа причина массовой задержки поездов под Москвой

08:04

В Осаке началась встреча Путина и Трампа

07:24

Под Иркутском из-за паводка перекрыта федеральная трасса

06:27

В аэропорту Шереметьево аварийно сел самолет из Лондона

06:10

Трамп и Путин пообщались перед церемонией фотографирования на G20

03:19

Путин прибыл в Осаку на саммит G20

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Стало известно, что обсуждали Путин и Трамп на встрече в Осаке

Стало известно, что обсуждали Путин и Трамп на встрече в Осаке

28 минут назад
Наводнение в Иркутской области унесло жизни двух человек

Наводнение в Иркутской области унесло жизни двух человек

8 минут назад
Названа причина массовой задержки поездов под Москвой

Названа причина массовой задержки поездов под Москвой

1 час назад

Трансляции

Годовое собрание акционеров "Газпрома"
10:35

G20. Встреча в формате Россия-Индия-Китай
12:45

G20. Церемония фотографирования
12:50

Программа "60 минут по горячим следам"
Все трансляции
Задержан один из руководителей "Рольфа"

Задержан один из руководителей "Рольфа"

39 минут назад
Две тысячи обманутых: в Ярославле раскрыта крупная финансовая пирамида

Две тысячи обманутых: в Ярославле раскрыта крупная финансовая пирамида

2 часа назад
О преемнике, торговых войнах, сирийском риске: самые яркие моменты интервью Владимира Путина

О преемнике, торговых войнах, сирийском риске: самые яркие моменты интервью Владимира Путина

9 часов назад
Освобожденные из "китовой тюрьмы" косатки плывут к месту, где может находиться их семья

Освобожденные из "китовой тюрьмы" косатки плывут к месту, где может находиться их семья

7 часов назад
Топ-10 стран-производителей чая

Топ-10 стран-производителей чая

3 часа назад
Доллар и евро в июле сделают передышку на коррекцию

Доллар и евро в июле сделают передышку на коррекцию

4 часа назад
Зеленский обиделся на "слишком самостоятельный" МИД Украины

Зеленский обиделся на "слишком самостоятельный" МИД Украины

9 часов назад
Специалисты "Яндекса" отразили атаки западных спецслужб на сервисы компании

Специалисты "Яндекса" отразили атаки западных спецслужб на сервисы компании

10 часов назад
В Доме музыки выступит Оркестр волынщиков Москвы

В Доме музыки выступит Оркестр волынщиков Москвы

22 часа назад
Нужна помощь: Аню Каменкову спасет срочная операция на сердце

Нужна помощь: Аню Каменкову спасет срочная операция на сердце

26.06.2019 14:55
Летние балетные сезоны: классика нон-стоп в самом центре столицы

Летние балетные сезоны: классика нон-стоп в самом центре столицы

26.06.2019 12:05
Образцовый русский город: Сергиев Посад хотят сделать столицей православия

Образцовый русский город: Сергиев Посад хотят сделать столицей православия

33 минуты назад
Джони Айв, сделавший гаджеты Apple тонкими и "одноразовыми", уходит из компании

Джони Айв, сделавший гаджеты Apple тонкими и "одноразовыми", уходит из компании

1 час назад
"Зенит" договорился с "Сочи" о трансферах Заболотного и Новосельцева

"Зенит" договорился с "Сочи" о трансферах Заболотного и Новосельцева

1 час назад
Одна из главных интриг G20: будет ли положен конец торговой войне КНР и США?

Одна из главных интриг G20: будет ли положен конец торговой войне КНР и США?

3 часа назад
Задержанную в Финляндии россиянку Миру Тэраду экстрадировали в США

Задержанную в Финляндии россиянку Миру Тэраду экстрадировали в США

3 часа назад
Пострадавшие при аварийной посадке самолета Ан-24 доставлены в Улан-Удэ

Пострадавшие при аварийной посадке самолета Ан-24 доставлены в Улан-Удэ

3 часа назад
В аэропорту Шереметьево аварийно сел самолет из Лондона

В аэропорту Шереметьево аварийно сел самолет из Лондона

4 часа назад
Трамп и Путин пообщались перед церемонией фотографирования на G20

Трамп и Путин пообщались перед церемонией фотографирования на G20

4 часа назад
Заседание лидеров стран БРИКС: Путин обеспокоен ситуацией в глобальной экономике

Заседание лидеров стран БРИКС: Путин обеспокоен ситуацией в глобальной экономике

4 часа назад
Порошенко: возвращение России в ПАСЕ - шаг Европы к признанию Крыма российским

Порошенко: возвращение России в ПАСЕ - шаг Европы к признанию Крыма российским

5 часов назад
Объявлены победители "музыкальных олимпийских игр"

Объявлены победители "музыкальных олимпийских игр"

6 часов назад
СМИ: РФ и КНР отказываются от расчетов в долларах

СМИ: РФ и КНР отказываются от расчетов в долларах

8 часов назад
На окраине Донецка украинские силовики обстреляли группу журналистов

На окраине Донецка украинские силовики обстреляли группу журналистов

8 часов назад
Хит-парад. Самые богатые люди мирового автопрома

Хит-парад. Самые богатые люди мирового автопрома

8 часов назад
Погорячились, с кем не бывает: делегаты из Литвы и Эстонии остались работать в ПАСЕ

Погорячились, с кем не бывает: делегаты из Литвы и Эстонии остались работать в ПАСЕ

12 часов назад
Москва во власти ливней — такая погода будет еще три дня

Москва во власти ливней — такая погода будет еще три дня

13 часов назад
Кокаин, здоровье Меркель, роботы и куси-кацу: главные интриги G20 в Осаке

Кокаин, здоровье Меркель, роботы и куси-кацу: главные интриги G20 в Осаке

13 часов назад
МАК назвал причины крушения Ан-148 в Подмосковье

МАК назвал причины крушения Ан-148 в Подмосковье

14 часов назад
Просторы чистой природы. Фотоистория

Просторы чистой природы. Фотоистория

15 часов назад
PR-директор Алибасова рассказал о "затяжном сериале" с отравлением

PR-директор Алибасова рассказал о "затяжном сериале" с отравлением

16 часов назад
Судьба детей-маугли: удается ли им адаптироваться в социуме?

Судьба детей-маугли: удается ли им адаптироваться в социуме?

17 часов назад
Второй крупнейший крейсер в мире передадут флоту в 2022 году

Второй крупнейший крейсер в мире передадут флоту в 2022 году

18 часов назад
От Лизы Бричкиной до депутата: Елена Драпеко - о бескомпромиссности по жизни

От Лизы Бричкиной до депутата: Елена Драпеко - о бескомпромиссности по жизни

19 часов назад
Объем жилья в Москва-Сити вырос в два раза

Объем жилья в Москва-Сити вырос в два раза

27.06.2019 10:00
Помогите Сашеньке с пороком сердца

Помогите Сашеньке с пороком сердца

24.06.2019 12:55