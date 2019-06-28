Бокс. Чемпион мира Альварес намерен подраться с Ковалевым

Чемпион мира по боксу в среднем весе по версиям WBC, WBA и IBF Сауль Канело Альварес выразил заинтересованность в проведение своего следующего боя против российского боксера Сергея Ковалева. Россиянин владеет чемпионским поясом по версии WBO в полутяжелом весе.

Также Альварес в качестве одного из возможных вариантов соперника рассматривает еще одного чемпиона WBO, но уже в среднем весе Деметриуса Андраде, сообщает ТАСС сот ссылкой на The Athletic. В то же время мексиканец отказывается проводить поединок с представителем Казахстана Геннадием Головкиным. У сторон возникли разногласия относительно места проведения – Альварес хочет драться в Лас-Вегасе, Головкин выступает против.

Изначально Альварес должен был проводить свой бой 14 сентября с Головкиным, а Ковалев – с британцем Энтони Ярдом. Однако и в готовящемся поединке россиянина возникли проблемы.

Отметим, что Ковалев в 37 встречах одержал 33 победы, 28 из них – нокаутом, трижды проиграв и единожды завершив бой ничьей. У Альвареса 52 победы при 35 нокаутах, один проигрыш и две ничьи.