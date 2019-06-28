В Тольятти застрелен директор клуба "Ахмат"

В Центральном районе города Тольятти на улице Калмыцкой обнаружен труп мужчины с огнестрельными ранениями. По данным местных журналистов, это директор спортивного клуба "Ахмат". Полиция объявила в розыск молодого человека, 1985 года рождения.

Бойцовский клуб "Ахмат-Тольятти" открылся 15 июня 2019 года, уточняет агентство "Интерфакс".

Ранее в Тольятти был убит дзюдоист Евгений Кушнир. Его зарезали 24 июня рядом с кафе "Левша". 27 июня полиция задержала предполагаемого преступника. Им оказался уроженец Азербайджана.