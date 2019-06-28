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Паводок 56 минут назад
Тяжелых пациентов подтопленной больницы Нижнеудинска эвакуируют вертолетами
Из-за дождей вышла из берегов река Уда в Иркутской области. Паводок подтопил больницу Нижнеудинска и более тысячи жилых домов с населением более 2,5 тысячи человек. Тяжелых пациентов из больничной реанимации эвакуируют вертолетами. Двое пациентов будут доставлены в Иркутск, еще двое — в Братск. Для эвакуации используются три вертолета санавиации с реанимационными блоками.
В Тулуне из-за угрозы выхода из берегов реки Ии без скорой медпомощи рискуют остаться жители, сообщает "Интерфакс". Подстанции скорой находятся на обоих берегах реки, медики работают в круглосуточном режиме. Жители Тулуна обеспечены дополнительными медикаментами, а дети до года – питанием. Запасы питьевой воды составляют четыре тонны, суточная норма ее выдачи — 2,5 литра на человека.
Из-за сильных дождей вышли из берегов реки Уда, Бирюса, Ия и Кирей. В настоящее время подтоплены две тысячи 392 жилых дома в 20 населенных пунктах Нижнеудинского, Тайшетского и Тулунского районов. В них живут 5 тысяч 955 человек, в том числе 1 тысяча 466 детей. Режим чрезвычайной ситуации действует в Иркутской области с 27 июня. Вода перекрыла федеральную трассу "Сибирь".
В зону подтопления в Нижнеудинске попали три детских сада, две школы, районная больница, кондитерская фабрика, несколько административных зданий. Также подтоплена территория местного аэропорта. Две электроподстанции отключены. Без электричества остались 3500 жилых домов. Остановлены два водозабора, не работает канализация.
Наводнение в Иркутской области стоило жизни двум местным жителям.
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