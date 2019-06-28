Туктамышева: в Японии помогала Загитовой преодолеть стеснительность

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева призналась, что на проходящем в Японии гала-шоу Fantasy On Ice она оказывала поддержку олимпийской чемпионке Алине Загитовой в преодолении своей застенчивости.

"Я впервые в жизни принимала участие в гастролях в течение месяца, и это была очень хорошая подготовка. Было очень грустно прощаться, ведь я нашла здесь новых друзей, — признается Туктамышева, слова которой приводит РИА Новости. – Поначалу Алина немного стеснялась, и я старалась ей помочь. В конце все было уже хорошо, она со всеми общалась".

Напомним, что Загитова принимала участие в ледовом шоу по Стране Восходящего солнца вместе с другими российским фигуристами: уже упомянутой Туктамышевой, Евгенией Медведевой и Евгением Плющенко.