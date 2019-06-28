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Саммит G20 в Осаке 7 минут назад

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28 июня 201912:00

Россия, Китай и Индия работают на стратегическую стабильность

EPA

Москва, Дели и Пекин близки или совпадают по большинству международных вопросов, отметил на саммите G20 в Осаке президент России Владимир Путин. Эти страны сообща работают на стратегическую стабильность, за сохранение системы международных отношений, ядром которой является Устав ООН.

Об этом Путин заявил на встрече лидеров в формате РИК – России, Индии и Китая. Эти три страны, подчеркнул Путин, отстаивают такие основополагающие принципы межгосударственных связей как уважение суверенитета и невмешательство во внутренние дела. Индия, Россия и Китай противодействия террористической угрозе, экстремизму, нарко- и киберпреступности, тем самым закладывают основы для формирования в Евразии архитектуры равной и неделимой безопасности, цитирует Путина РИА Новости.

При этом глава российского государства считает, что Россия, Индия и Китай могли бы вместе выступить за реформирование МВФ и сохранение универсальной роли ВТО как основополагающей торговой структуры.

Хорошую отдачу, по словам президента России, приносит согласование в формате тройки РИК подходов по наиболее значимым вопросам повестки дня деятельности ключевых международных организаций, таких как ООН, БРИКС, ШОС и G20.

Сотрудничество в формате РИК "могло бы стать примером для создания современного справедливого многополярного мироустройства, отрицающего протекционизм, политику односторонних действий и нелегитимных санкций", добавил Путин.

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