Опасное общение водителей и дикого медведя на трассе сняли на видео

В Сети опубликованы кадры, запечатлевшие попытки водителей вступить в контакт с диким животным, бродившим в окрестностях трассы.

Как сообщают СМИ, события, попавшие на видео, разворачивались на автодороге Петропавловск-Камчатский – Мильково в районе населенных пунктов Сокоч и Малки на Камчатке.

На записях видно, как один из автомобилистов попытался покормить медведя. После передачи провизии хищнику, последний попытался атаковать человека, поспешно скрывшегося в салоне транспортного средства.

Второй "оператор", ведомый любопытством, отправился к медведю без подношений, но тоже был вынужден ретироваться, так как животное повело себя достаточно агрессивно.

В природоохранном ведомстве региона уже пообещали разобраться в происходящем и отправили на место специалиста-охотоведа.