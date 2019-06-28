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Саммит G20 в Осаке 6 минут назад

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28 июня 201912:03

Ушаков рассказал о реакции Трампа на приглашение в Россию

Ушаков рассказал о реакции Трампа на приглашение в Россию

Россия пригласила президента США Дональда Трампа приехать на празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков в эфире "России 24". Он отметил, что Трамп "прореагировал очень позитивно".

На полях саммита G20 в Осаке Владимир Путин и Дональд Трамп обсудили вопросы стратегической стабильности, обсудили ситуации в Сирии и на Украине – об этом рассказал министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Встреча президентов России и США длилась 1 час 20 минут. Оба лидера отметили, что переговоры могут стать хорошим поводом для продолжения диалога.

Лавров сообщил, что Трамп поручил своим сотрудникам вместе с московскими коллегами заняться вопросами, которые обсуждались на встрече.

Между тем, западные СМИ обсуждают фразу Трампа про вмешательство в американские выборы, адресованную Путину.

Перед переговорами с президентом РФ американского лидера спросили, заявит ли он Путину о недопустимости вмешательства в выборы в США. Этот вопрос журналисты часто задают Трампу, когда речь идет о его контактах с Путиным. Трамп заверил, что обязательно сделает это, а затем, повернувшись к Путину, дважды сказал: "Пожалуйста, не вмешивайтесь в выборы".

Эту фразу и жесты президента США западная пресса разобрала на молекулы: журналисты отмечают, что Трамп не смотрел Путину в глаза, указывал на него пальцем и ухмылялся. Обратили внимание и на госсекретаря США Майка Помпео – тот улыбался. Улыбался и Владимир Путин.

Американского президента раскритиковали за несерьезное отношение к вопросу – тот слишком веселился, произнося фразу. Кроме того, Трамп сделал предупреждение, лишь когда его об этом спросили журналисты.

Впрочем, некоторые издания отмечают, что Трамп говорил с легкой улыбкой, и его поведение можно интерпретировать по-разному.

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