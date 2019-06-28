Обамеянг готов сменить "Арсенал" на "МанЮнайтед" из-за Лиги чемпионов

Нападающий лондонского "Арсенала" и сборной Габона Пьер-Эмерик Обамеянг намерен сменить клубную прописку в текущее трансферное окно и присоединиться к "Манчестер Юнайтед". На решение габонца повлияло непопадание "канониров" в Лигу чемпионов.

Обамеянг является приоритетной трансферной целью главного тренера манкунианцев Уле-Гуннара Сульшера, сообщает Спорт24.Ru со ссылкой на The Mirror. Поиски нового нападающего в команду связаны с возможным уходом Ромелу Лукаку, который собирается в миланский "Интер".

Отметим, что Обамеянг дал свое согласие на переход в "Юнайтед" несмотря на то, что и "красные дьяволы" также не смогли пробиться в Лигу чемпионов на следующий сезон. "МЮ" по итогам прошлого сезона занял шестое место в то время как "Арсенал" расположился на пятой строчке АПЛ.