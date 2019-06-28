Грузовики перевозят людей через затопленные участки около аэропорта Шереметьево. Видео

В пятницу, 28 июня, на некоторых дорогах, прилегающих к московскому аэропорту Шереметьево, произошел потоп. Очевидцы публикуют в Сети видео с места инцидента.

На одной из записей видно, как водитель "Газели" перевозит людей в кузове своего фургона через подтопленный участок.

Через некоторое время к нему присоединился водитель фуры, который занялся транспортировкой пассажиров, спешивших к своим рейсам.

Другой свидетель происходящего утверждает, что вода затопила парковку неподалеку от терминала B, где оказались заблокированы несколько десятков транспортных средств, водители которых не рискнули форсировать водную преграду.

Несколько автомобилистов все же решились на проезд через затопленную часть дороги, однако не всем удалось выбраться на "сушу".