Экс-президент Украины Петр Порошенко сделал правильное и здравое замечание. Он прав, когда говорит, что восстановление полномочий России в ПАСЕ — это первый шаг к европейскому признанию Крыма российским, заявил сенатор от Крыма Сергей Цеков.

При этом, Сергей Цеков отметил, что ряд западных политиков, которые в настоящее время не находятся у власти, уже высказались за признание Крымского полуострова частью России. По его мнению, происходящее в ПАСЕ – это начало процесса по полному снятию санкций с России. Но как отмечает РИА Новости, похвалив Порошенко, Цеков его и поругал. Он раскритиковал поддержку Порошенко своих ставленников в Ассамблее, отметив, что украинская делегация вела себя недостойно, позорила Украину.

Хорошо знающим ситуацию в Европе политиком назвал Петра Порошенко крымский политолог Владимир Джаралла после заявлений экс-президента Украины о ПАСЕ и Крыме.

"Порошенко достаточно реалистично оценивает и описывает ситуацию, что показывает его как опытного политика, знающего общую ситуацию в Европе, — подчеркнул он. — Вне всякого сомнения, намечается значительное потепление отношений между Европой и Россией, между в целом Россией и Западом. Поэтому будут продолжаться поиски решения ключевой проблемы, связанной с признанием реального положения вещей, что Крым в России навсегда".

При этом Владимир Джаралла предупредил Кермль о возможных новых провокациях, на которые может пойти команда Зеленского, которая пока демонстрирует весьма слабый контроль за целыми секторами политики, в частности международной.

Это явный отсыл к скандалу, который разразился между Зеленским и министром иностранных дел Украины Кликиным, который без консультаций со своим президентом ответил на предложения Москвы об урегулировании последствий провокации Киева в Керченском проливе с участием военных катеров.

Крым вернулся в Россию в марте 2014 года, после 60 лет приписке к Украинской ССР. За возвращение в Россию на референдуме высказались 96,77% крымчан и 95,6% севастопольцев. Свой выбор они в соответствии с Уставом ООН и нормами международного права. После этого президент России Владимир Путин подчеркнул, что вопрос Крыма закрыт окончательно.