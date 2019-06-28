28 июня 201912:25
В Турции подросток поймал выпавшую из окна двухлетнюю девочку
В турецких соцсетях восхваляют 17-летнего юношу, который спас жизнь двухлетней девочки. Малышка выпала из окна квартиры на втором этаже.
Парень заметил это, подстроился и ловко поймал ребенка, сообщает программа Вести.net.
Причем, он смог не только смягчить падение девочки, но даже устоял на ногах.
Вскоре малышка была передана недосмотревшим за ней родителям, которые назвали подростка настоящим героем.
Ранее сообщалось, что в городе Североуральске Свердловской области прохожий случайно поймал младенца, выброшенного из окна пьяным другом матери малыша.
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