Американский эсминец проследил за отрядом кораблей Северного флота РФ

Эсминец военно-морского флота Соединенных Штатов USS Jason Dunham проследил за группой российских военных кораблей, когда та проходила вдоль побережья Кубы, сообщает агентство "Интерфакс".

Отряд ВМФ РФ состоит из фрегата "Адмирал Горшков", судна обеспечения "Эльбрус" и буксира "Николай Чикер". Американский корабль держался от них на почтительном расстоянии и не подходил ближе трех с половиной морских миль, это около 6 километров. Журналисты уточняют, что USS Jason Dunham встретил россиян на входе в Мексиканский залив и сопровождал их до самой Гаваны.

"Адмирал Горшков" — фрегат проекта 22350. Длина корабля – 135 метров, водоизмещение – 5 тысяч тонн, предельная скорость – 29 узлов, или около 53 километров в час. Корабль вооружен пусковыми установками для ракет "Калибр" или "Оникс", универсальной артиллерийской системой А-192 и зенитным ракетным комплексом "Полимент-Редут".

USS Jason Dunham – эсминец класса "Арли Берк". Он вооружен 96 универсальными пусковыми установками Mk41, в которых могут располагаться противоракеты SM-3, крылатые ракеты Tomahawk, противолодочные ракеты ASROC. Количество тех или иных боеприпасов зависит от миссии.