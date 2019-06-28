Студенты обследуют место гибели линкора "Новороссийск"

Студенты отправятся место трагического крушения линкора "Новороссийск" в Севастопольской бухте. В настоящий момент идет подготовка подводно-археологической экспедиции при поддержке СевГУ, Военно-исторического музея фортификационных сооружений Севастополя, а также Института востоковедения РАН.

Помимо преподавателей и студентов Севастопольского госуниверситета, в работе экспедиционного отряда примут участие кадеты Севастопольского президентского училища и студенты Курского государственного университета.

Напомним, трагические события, повлекшие гибель флагмана Черноморской эскадры, произошли в 1955 году, в ночь на 29 октября. На линкоре произошел взрыв, в результате которого погибли более 820 моряков Черноморского флота. Точные причины катастрофы до сих пор неизвестны. В военно-историческом музее Севастополя действует экспозиция, которая посвящена этой трагедии.

Главными задачами новой экспедиции станут изучение места крушения "Новороссийска" и пополнение коллекции музея связанными с историей корабля находками. Старт подводно-технических работ в акватории бухты запланирован на 1 июля, сообщают "Вести — Севастополь".