Дело основателя "Рольфа": четыре миллиарда и 29 обысков

В рамках уголовного дела, возбужденного в отношении основателя автодилера "Рольф" Сергея Петрова и других руководителей компании, было проведено не менее 29 обысков, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на данные Басманного суда Москвы.

Обыски проходили по месту жительства и работы фигурантов, следователи изъяли документы, имеющие значение для расследования. Сотрудников компании допрашивают.

Всего по уголовному делу проходят четыре человека, их подозревают в незаконном выводе за рубеж 4 миллиардов рублей.

Следственный комитет добивается домашнего ареста первого задержанного — директора департамента развития бизнеса "Рольфа" Анатолия Кайро. Обвинения ему предъявят в ближайшее время.

Сергей Петров заявил, что не собирается возвращаться в Россию, и отверг все обвинения.