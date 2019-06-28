Кокорин и Мамаев смогут отбывать срок в одной колонии

Фигуранты уголовного дела о двух драках в центре Москвы футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, а также еще два осужденных будут отбывать назначенный им срок в одной колонии. Однако точное место их нахождения не уточняется.

"Директором Службы принято решение направить всех четверых осужденных в одну колонию, если они не будут иметь возражений", — заявил заместитель директора ФСИН Валерий Максименко, слова которого приводит "Интерфакс".

Ранее Вести.Ru сообщали о том, что разрешение на отбытие тюремного срока получили братья Кокорины. Об этом просил осужденный футболист "Зенита". Напомним, что они получили по одному году и шести месяцам заключения. Мамаев и детский тренер Александр Протасовицкий – по одному году и пяти месяцам.