В Новороссийске чиновница ударила журналистку по голове за неугодную съемку

В Краснодарском крае правоохранители занялись конфликтом между журналисткой местной газеты и помощницей мэра Новороссийска, которая ударила представителя СМИ по голове.

Инцидент произошел, когда корреспондент издания "Наша газета" Ольга Макаренко по редакционному заданию пыталась сфотографировать факт попадания сточных вод в акваторию Черного моря на особо охраняемой территории "Прилагунье".

Как рассказала главный редактор издания Маргарита Дьяченко, журналистке мешали осуществлять задание и сотрудники местного "Водоканала".

Когда Макаренко попыталась снять "фонтанирующие нечистоты", ей активно пытались помешать это сделать, вырвали из рук телефон, а затем женщина, оказавшаяся помощницей мэра Новороссийска, ударила журналистку по голове.

В результате у нее оказалась травмирована шея. По факту инцидента было подано заявление в полицию.

Позже помощница мэра Новороссийска Анжелика Коваленко, комментируя конфликт, назвала свои действия "самообороной". Сказала, что журналистка находилась на территории, где велись аварийно-восстановительные работы, а пребывать там было опасно.

По словам Коваленко, ее неоднократно просили покинуть территорию, но девушка отказывалась.

У Ольги Макаренко, однако, другое объяснение произошедшему, о чем она подробно написала в своем издании, сопроводив статью фотографиями.

Кроме того, председатель союза журналистов Кубани сообщала, что есть свидетели конфликта, которые зафиксировали происходившее на видео.

Сейчас в этом конфликте разбираются и полиция, и следователи. По итогам проверки будет принято процессуальное решение о возбуждении или об отказе в возбуждении уголовного дела, передает ТАСС.

Тем временем, на сайте издания опубликован развернутый материал о проблеме, которая произошла вечером 22 июня в Новороссийске, на особо охраняемой территории "Прилагунье".

Там прорвало канализационный коллектор, местные жители чувствовали резкий неприятный запах и видели, как нечистоты мощным потоком стекают в озеро Соленое, соединенное с Черным морем прораном (он был потом закрыт).

Как пишут местные журналисты, местные власти пытались не афишировать эту информацию. При попытках осветить ее в СМИ и пострадала журналистка.