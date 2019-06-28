Зиничев вылетает в подтопленную Иркутскую область

О паводковой ситуации в Иркутской области премьер-министру Дмитрию Медведеву по телефону доложили губернатор Сергей Левченко и глава МЧС Евгений Зиничев. Министр по чрезвычайным ситуациям по просьбе Медведева вылетает в Иркутскую область. Из-за ливней в регионе прошел дождевой паводок, под водой оказались жилые дома.

Повреждены 13 мостов, в том числе два — на федеральной трассе Р-255 "Сибирь", сообщает РИА Новости. Проезд по трассе "Сибирь" из-за подъема воды в реке Уда временно закрыт. Погибла семья из двух человек, которые отказались от эвакуации.

В 20 населенных пунктах Нижнеудинского, Тайшетского и Тулунского районов Иркутской области подтоплены 2390 жилых домов, в которых проживают около 6 тысяч человек.

Зиничев должен на месте оценить масштаб причиненного стихией ущерба.