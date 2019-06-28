28 июня 201912:51
Водитель и пассажир пикапа пережили столкновение с поездом. Видео
Региональные власти обнародовали кадры с камеры наблюдения, запечатлевшей момент дорожно-транспортного происшествия, произошедшего в минувшую среду, 26 июня, в провинции Уттарадит на севере Таиланда.
Водитель пикапа проигнорировал закрытый шлагбаум и сигнализацию, извещавшую о запрете движения, и выехал на железнодорожный переезд, где его незамедлительно протаранил грузовой состав.
От удара машину отбросило в сторону, она снесла барьерное ограждение, и перевернулась.
В результате инцидента пострадали два человека – мужчина, находившийся за рулем автомобиля, и его пассажир.
Сейчас
13:23
Мэй поговорила с Путиным об угрозах, сделке и деэскалации
Картина дня
-
Встреча Путина и Трампа в Осаке
- Медведев утвердил список запрещенных к содержанию животных
- Дело основателя "Рольфа": четыре миллиарда и 29 обысков
- Названа причина массовой задержки поездов под Москвой
- Дорогу к аэропорту Шереметьево затопило. Видео
Самое читаемое
-
Как изменится жизнь россиян с 1 июля
- Путин думает о своем преемнике уже 19 лет
- Мама исчезнувшей балерины Большого театра впервые дала интервью
- Катастрофа Ан-24: пилот и техник ценою своих жизней спасли пассажиров
- Унитаз в виде трона: Интернет потрясли фото из особняка убитого депутата
Телеканал "Россия"
-
"История одного назначения": премьера 29 июня в 23.00!
- "Привет, Андрей!": Алибасов расцеловал Малахова и поинтересовался, кто он
- Ради спасения матери девушка готова продать свою почку
- Вышел трейлер романтического фильма "Серебряные коньки"
Вести.Экономика
-
Главный дизайнер Apple Джони Айв покидает компанию
- Китай резко сокращает импорт сельхозпродукции из США
- Путин: современный либерализм окончательно изжил себя
- Топ-10 стран-производителей чая
- США "не заинтересованы" в равноправной сделке с Китаем
Вести.Hi-tech
-
Что интернет делает с мозгом: учёные обобщили десятки исследований
- Huawei представила мощный процессор для доступных смартфонов
- Bitcoin опять стоит $10 000. Почему?
- Honor и Huawei, которым достанется новый Android: список
- Vivo обещает зарядить смартфон за 13 минут
Авто.Вести.Ru
-
Официально представлен кросс-хэтчбек Kia XCeed
- Вот как выглядит обновленный Geely Atlas: он едет в Россию
- В Россию возвращается Nexia - она же Ravon R3
- Президент "наехал" на дорожные камеры, а премьер продлил господдержку
- Нечитаемые номера обойдутся в 10 раз дороже
Недвижимость
-
Землю с мусором и травой могут изъять
- Поликлиникам присвоят звезды, как отелям
- Мужчина замуровал вход в квартиру, которую продали за долги
- Подводные камни: что прячется за большой скидкой на квартиру
- Роман Абрамович хочет купить самую дорогую виллу в Израиле
- Найдены самые дешевые съемные квартиры в Москве
Вести.Медицина
-
Болит живот? Хорошо, если это не 30-сантиметровый червь
- Бутерброды привели к вспышке листериоза и смерти людей
- Как снять зуд от укусов насекомых: 4 простых и эффективных домашних средства
- Человек-дерево просит врачей об ампутации рук
- Почему люди отказываются от секса и так ли он вообще нам нужен
Вести в 20.00
-
Крушение самолета в Нижнеангарске: первые версии
- Невероятная жара в Италии
- Тайны общественных туалетов Москвы
Вести-Москва
-
Вкладчиков финансовой пирамиды обманули на миллиард рублей
- Бесплатные справки по запредельным ценам: как юристы "помогают" пенсионерам в Москве
- Сбой на Октябрьской железной дороге: похищено полтора километра кабеля
- Столичный регион заливают дожди
- Уникальная Библия Пискатора выставлена в Третьяковской галерее
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
Самые красивые женщины мира и героини мультфильмов, на них похожие
- Как менялись "Том и Джерри" сквозь десятилетия
- Принцессы Дисней оказались в нашей реальности
- Девушка из Польши доказала, что может стать кем угодно
- 10 лучших мультфильмов по легендам
Gmbox. Смысл в играх
-
На Kickstarter пожертвовали на игры более $1 млрд
- 10 игр, которые современные геймеры просто не поймут
- 10 подтверждённых фактов о PS5
- 10 мощнейших предметов, ломающих свои игры
- 10 самых печальных концовок в играх
Наука
-
МРТ на ходу: портативный аппарат поместится даже в машине скорой помощи
- Во власти бактерий: темперамент детей зависит от микроорганизмов
- Медики подтвердили связь между деменцией и нарушением сердечного ритма
- Почти как живая: новая рыба-робот получает энергию от синтетической крови
Фильм Про
-
Лучшие триллеры в истории
- "Мстители: Финал": кто пожертвует собой
- "Терминатор 6": что известно о фильме
- Лучшие сериалы про маньяков
- Лучшие сериалы. Что смотреть в этом году
- Любимые фильмы Стивена Кинга
Телеканал "Культура"
-
Скончалась мать Михаила Ефремова, актриса Алла Покровская
- Больше чем любовь. Юрий Визбор и Ада Якушева
- Друзья и коллеги вспоминают Андрея Харитонова
- Об итогах Международного кинофестиваля "Зеркало"
Москва 24
-
Синоптики рассказали, когда в Москве закончится осеннее ненастье
- Телеканал Москва 24 попал в "дьявольскую" квартиру, откуда изъяли детей
- Уснувшую пассажирку забыли на борту самолета
- Момент взрыва автомобиля на МКАД попал на видео
- Пес спас младенца, брошенного матерью в парке
Сегодня
Убийство директора клуба "Ахмат" в Тольятти попало на видео
4 минуты назад
Зиничев вылетает в подтопленную Иркутскую область
25 минут назад
Трансляции
Минск пригрозил Москве судом
1 час назад
Дело основателя "Рольфа": четыре миллиарда и 29 обысков
46 минут назад
Доллар и евро в июле сделают передышку на коррекцию
7 часов назад
О преемнике, торговых войнах, сирийском риске: самые яркие моменты интервью Владимира Путина
12 часов назад
В Доме музыки выступит Оркестр волынщиков Москвы
27.06.2019 12:15
Нужна помощь: Аню Каменкову спасет срочная операция на сердце
26.06.2019 14:55
Летние балетные сезоны: классика нон-стоп в самом центре столицы
26.06.2019 12:05
Помогите Сашеньке с пороком сердца
24.06.2019 12:55
Вкладчиков финансовой пирамиды обманули на миллиард рублей
20 минут назад
Кокорин и Мамаев смогут отбывать срок в одной колонии
56 минут назад
Топ-10 стран-производителей чая
6 часов назад
В аэропорту Шереметьево аварийно сел самолет из Лондона
7 часов назад
Объявлены победители "музыкальных олимпийских игр"
9 часов назад
СМИ: РФ и КНР отказываются от расчетов в долларах
11 часов назад
Хит-парад. Самые богатые люди мирового автопрома
11 часов назад
Зеленский обиделся на "слишком самостоятельный" МИД Украины
12 часов назад