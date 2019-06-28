Водитель и пассажир пикапа пережили столкновение с поездом. Видео

Региональные власти обнародовали кадры с камеры наблюдения, запечатлевшей момент дорожно-транспортного происшествия, произошедшего в минувшую среду, 26 июня, в провинции Уттарадит на севере Таиланда.

Водитель пикапа проигнорировал закрытый шлагбаум и сигнализацию, извещавшую о запрете движения, и выехал на железнодорожный переезд, где его незамедлительно протаранил грузовой состав.

От удара машину отбросило в сторону, она снесла барьерное ограждение, и перевернулась.

В результате инцидента пострадали два человека – мужчина, находившийся за рулем автомобиля, и его пассажир.