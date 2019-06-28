Буффон договорился с "Ювентусом" о годичном контракте

Известный итальянский вратарь Джанлуиджи Буффон все ближе к своему возвращению в туринский "Ювентус". 41-летний футболист достиг договоренности с действующим чемпионом Италии сроком на один год.

При этом, за год итальянец заработает в Турине полтора миллиона евро без учета бонусных выплат, сообщает "Спортбокс.Ru" со ссылкой на итальянского журналиста Ромео Агрести. При этом в "старой сеньоре" он будет выполнять роль второго вратаря команды. Место в основном составе будет принадлежать поляку Войцеху Щенсны.

Напомним, что в данный момент Буффон находится без клуба после того, как он покинул французский "Пари Сен-Жермен", куда он перешел после 17 лет выступлений за "Юве". В "ПСЖ" итальянец отыграл один сезон, став чемпионом Франции.