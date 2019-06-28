Вкладчиков финансовой пирамиды обманули на миллиард рублей

МВД сообщает об аресте организаторов крупной финансовой пирамиды, которая действовала в шести регионах России. Вкладчики — за три года их набралось более двух тысяч — думали, что инвестируют в прибыльные строительные проекты. На самом деле их деньги утекали в офшор за океан. В общей сложности злоумышленникам удалось выманить у населения миллиард рублей.

- Всем на землю, полиция!

Группа захвата — в квартире одного из предполагаемых организаторов крупной финансовой пирамиды.

- Руки за голову!

Оперативники также нагрянули и по другим адресам, причем одновременно в нескольких городах. Установлены все участники преступной схемы. Документация, расписки в получении денег, здесь же — графики свердоходности финансовых вложений, нарисованы по-быстрому и от руки. Повсюду рекламные слоганы, стимулирующие людей нести свои сбережения именно в эту конторку — здесь, мол, работает "команда успеха".

- Договор инвестиционного займа. Стоит подпись.

Работали по-крупному, обещали заоблачные дивиденды — до 36 процентов годовых. Уверяли вкладчиков, что их сбережения будут инвестированы в строительный бизнес и сферу жилищно-коммунального хозяйства.

"В целях привлечения большего количества клиентов производились частичные выплаты процентов по ранее заключенным договорам займа за счет денежных средств, привлеченных от новых вкладчиков. Остальные денежные средства похищались и выводились за пределы Российской федерации", — рассказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Головной офис организации — в Ивановской области, а филиалы — в Ярославской, Вологодской, Самарской, Саратовской и Московской областях. За три года работы обобрали больше двух тысяч человек на более чем миллиард рублей. Ни один не смог получить свои страховые выплаты: договоры были фиктивными.

- По подозрению в чем доставлены сюда?

- Говорят, что эта компания не существовала.

Обыски прошли в шести регионах страны. Изъяты документы более 30 юридических лиц, задействованных в обмане, пластиковые карты, электронные носители с системой удаленного управления счетами юридических лиц. Арестованы двое предполагаемых организаторов финансовой пирамиды и руководитель ярославского филиала.