Появилось видео ДТП в Петербурге, где серьезно пострадала женщина-байкер

Вечером в минувший вторник, 25 июня, на пересечении Суворовского проспекта и 2-й Советской улицы в Санкт-Петербурге произошла авария, попавшая в объектив камеры наблюдения – запись момент ДТП была опубликована в Сети.

На записи видно, что водитель легкового автомобиля Toyota Corolla попытался совершить левый поворот – в тот момент, когда он пересекал полосу встречного движения, в него врезалась женщина на мотоцикле BMW.

После удара мотоциклистка перелетела через легковушку и упала на асфальт почти в десятке метров от места столкновения.

Сообщается, что пострадавшая была госпитализирована в лечебное учреждение с переломами костей таза, черепно-мозговой травмой и рядом менее серьезных повреждений.