Грушко о ДРСМД: невозможно выполнять то, чего не существует

Москва планирует обсудить на заседании совета Россия – НАТО ухудшение ситуации в области безопасности в связи с выходом США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.

Ранее сообщалось, что НАТО планирует обсудить возможность сохранения ДРСМД – об этом говорил генсек альянса Йенс Столтенберг. При этом, по его мнению, возможность сохранения связана с возвращением России к исполнению соглашения: якобы РФ нарушает его положения, поэтому США и решили выйти из него.

Грушко подчеркнул, что суть предстоящего разговора – в ухудшении безопасности. США из Договора вышли, и "невозможно выполнять то, чего не существует", передает РИА Новости.