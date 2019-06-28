Сеть подпольных казино раскрыта на территории Крыма. Как сообщает пресс-служба Следственного комитета, преступники, организовавшие работу игровых клубов, действовали в Керчи и Севастополе.

В ходе расследования, которое ФСБ провело в конце марта, было задержано четырнадцать подозреваемых. Выяснилось, что они управляли всей работой через интернет. Подпольные казино скрывались под вывеской компьютерных клубов. Мошенники нанесли ущерб более полутора миллиона рублей, сообщает "Вести — Севастополь".

В настоящее время возбуждены уголовные дела.