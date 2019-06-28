Мэй поговорила с Путиным об угрозах, сделке и деэскалации

Нормализация отношений двух стран при наличии угроз со стороны России Великобритании и ее союзникам невозможны, заявила на встрече в Осаке премьер-министр Соединенного Королевства Тереза Мэй Владимиру Путину. Она пояснила, что речь идет о кибератаках, дезинформации и враждебном вмешательстве в дела других государств. Фактически это ответ на интервью Владимира Путина Financial Times, который предложил Лондону оставить шпионскую возню позади.

И именно к вмешательству в дела других стран Тереза Мэй тут же призвала президента России, сообщает "Интерфакс". В частности, она попросила Путина предотвратить наступление правительственных сирийских войск в провинции Идлиб. При этом просьбу о том, чтобы Путин сдержал наступление президента Сирии Башара Асада на террористов в Идлибе Тереза Мэй закамуфлировала обсуждением двух постоянных членов Совета Безопасности ООН вопросов глобального значения.

Также Тереза Мэй попросила Путина вмешаться в дела еще одной страны – Украины, отметив необходимость деэскалации ситуации в этой стране. Также Мэй подчеркнула, что Лондон выступает за сохранение ядерной сделки с Ираном из которой ранее в одностороннем порядке вышел Вашингтон. Впрочем, для Терезы Мэй саммит в Осаке прощальный. Она уходит в отставку. Гонка за кресло британского премьера уже пошла на второй круг.

Тереза Мэй и Владимир Путин провели двустороннюю встречу на полях саммита Большой двадцатки в японской Осаке. Ранее Путин встретился с президентом США Дональдом Трампом. Встреча продолжалась чуть более 80 минут. На встрече Трамп в шутку погрозил Путину пальцем, дабы предостеречь его от "вмешательства в американские выборы". При этом сам Трамп указывает в вопросе возможного российского вмешательства в его избрание на доклад спецпрокурора Мюллера, который за два года работы так и не смог найти никаких доказательств российского вмешательства в американские выборы.