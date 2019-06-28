Россия погасит долг перед Советом Европы

В Министерстве иностранных дел заявили, что Россия своевременно выплатит долг перед Советом Европы.

Соответствующее заявление сделал заместитель главы МИД России Александр Грушко, сообщает "Интерфакс". По его словам, российская сторона уже ранее говорила о том, что как только будут восстановлены в полном объеме права делегации, взнос будет заплачен и сделано это будет своевременно.

В среду, 26 июня, в делегации России в ПАСЕ сообщили, что российская сторона выплатит сумму, которую удерживала из-за неучастия в работе ассамблеи. Речь идет о сумме примерно в 85 миллионов евро. Это долг за часть 2017, 2018 и 2019 годы.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин ранее сообщил, что Россия является одним из самых крупных плательщиков взносов, ежегодные перечисления составляли 32,5 миллиона евро. При этом спикер отметил, что российская делегация была лишена права голоса еще в 2014 году, но, несмотря на это, взносы были заплачены в том году, а также в 2015, 2016 и треть взносов в 2017 году. По словам Володина, Совету Европы необходимо вернуть деньги за тот промежуток времени, когда Россия не участвовала в ПАСЕ.

В ПАСЕ говорили о том, что неуплата взносов Россией привела к финансовым трудностям, вследствие чего на 9 процентов был заморожен бюджет организации, а дефицит составил порядка 1,5 миллиона евро.

Период и размер долга, который Россия выплатит ПАСЕ, будет определять Министерство финансов. Об этом сообщил в среду, 26 июня, заместитель главы делегации России, бывший посол в США Сергей Кисляк.

Глава одной из политических групп Ассамблеи Тини Кокс заявил о том, что никакие инициативы об оспаривании полномочий делегации России в ПАСЕ в ходе заседания уставного органа не обсуждались, сообщает РИА Новости.

В среду, 26 июня, ПАСЕ приняла резолюцию, согласно которой полномочия российской делегации подтверждены в полном объеме. После голосования представитель британской делегации не исключил возможности оспаривания полномочий России на октябрьской сессии.

Россия не участвовала в ПАСЕ на протяжении нескольких лет, поскольку была лишена части полномочий из-за событий на Украине. Причиной стало присоединение Крыма к Российской Федерации.