Рассекречены уникальные документы об испытаниях первых разработок Калашникова

Министерство обороны России раскрыло ряд уникальных документов, посвященных испытаниям стрелкового оружия в период с 1943 по 1945 год. Увидеть бумаги можно на международном военно-техническом форуме "Армия-2019", сообщает пресс-служба военного ведомства.

Как рассказал начальник Главного ракетно-артиллерийского управления Николай Паршин, часть документов – это переписка сотрудников Щуровского полигона, посвященная тестированию винтовок и автоматов.

Кроме того, там описаны испытания одной из первых разработок легендарного инженера Михаила Калашникова — самозарядного карабина, который он конструировал вместе с неким Петровым. Имя и должность этого человека, к сожалению, не сохранились.

Еще один уникальный документ – результаты тестирования автомата Алексея Судаева. Как говорит Николай Паршин, если бы этот выдающийся конструктор не умер в возрасте всего 36 лет, развитие стрелкового оружия в Советском Союзе и России могло пойти совсем по другому пути.

Самозарядный карабин Калашникова и Петрова, или СККП, создавался под влиянием винтовки M1 Garand, стоявшей на вооружении армии США. Однако комиссия признала его слишком тяжелым и ненадежным, а систему заряжания патронов пачками, как и в американском оружии, посчитали неудобной.