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28 июня 201913:38

Трое молодых людей жестоко расправились с однокурсницей ради кредита

ANews

Шокирующая история произошла в Кемеровской области: трое курсантов попытались расправиться с девушкой, которая взяла кредит по их просьбе.

Как сообщается на сайте областной прокуратуры, события происходили в декабре 2017 года. Трое молодых людей задумали убить свою однокурсницу по Кузбасскому институту Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН).

Потерпевшая Карина Ороева оформила на свое имя кредит в 267 тысяч рублей и передала своему приятелю Антону Юрченко. Тот решил деньги не отдавать и нанял еще двоих курсантов, чтобы расправиться с Кариной.

В материалах делах говорится, что Юрченко разработал план и распределил роли. Два исполнителя преступления с помощью дубликата ключей проникли в квартиру, которую снимала Карина, и когда она вернулась домой, нанесли не менее семи ударов по голове бейсбольной битой, а затем душили, накинув на шею поясной ремень. Посчитав, что девушка мертва, они ушли.

Однако в институте Карину хватились и в итоге нашли в квартире еще живой: в больнице ей была оказана вся необходимая помощь.

Следователям удалось вычислить подозреваемых с помощью камер видеонаблюдения. В январе 2018 года все трое были задержаны.

В настоящее время судебный процесс уже подходит к концу. 19 июня Центральный районный суд Новокузнецка с участием шести присяжных заседателей вынес обвинительный вердикт в отношении курсантов.

Как рассказала Ленте.Ru Карина Ороева, она считала Антона хорошим другом и доверяла ему. По словам девушки, Юрченко уговорил взять кредиты еще несколько учащихся института. Эти деньги он, возможно, использовал для автоподстав и страховых афер.

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