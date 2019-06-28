Ярославль занял первую строчку в дорожном антирейтинге

Ярославские дороги названы худшими в России. Таковы результаты исследования, проведенного Общественным народным фронтом. Как рассказал Игорь Ямщиков, являющийся руководителем регионального штаба, именно этот город на Волге занял первую строчку в дорожном антирейтинге.

За последние годы ситуация с дорожным покрытием в Ярославле ухудшилась. И это несмотря на то, что ремонт на городских магистралях велся регулярно. Об этом сообщает ГТРК "Ярославия".

Как рассказал координатор проекта "Карта убитых дорог страны", депутат Госдумы Александр Васильев, работа по оценке региональных трасс велась с начала весны. К счастью, в некоторых регионах ситуация на трассах определенно улучшилась.